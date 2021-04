Salute: per Giornata donna da Asl Rieti 23 servizi prevenzione e cura principali patologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, la Asl di Rieti, in collaborazione con Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza in provincia di Rieti la sesta edizione dell'(H)Open week dal 19 al 25 aprile: una settimana dedicata alla salute della donna con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. (segue) (Com)