Salute: per Giornata donna da Asl Rieti 23 servizi prevenzione e cura principali patologie (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gastroenterologia e Endoscopia digestiva: visita gastroenterologica per la valutazione della sindrome dell'intestino irritabile della donna. Cure palliative e Terapia del dolore: focus sulla cervicalgia. Radioterapia: open week con visite e controlli. Otorinolaringoiatria: focus su donna e fumo. Laboratorio Analisi: analisi assetto lipidico ematico, emocromo, colesterolo totale, Hdl, Ldl, trigliceridi. Ortopedia e Traumatologia: focus su patologie ortopediche femminili in età evolutiva. Nutrizione clinica: focus su aspetti nutrizionali nelle patologie: malnutrizione, obesità, osteoporosi, cancro. Centro antiviolenza Capit: sportello ascolto telefonico. A partire da oggi, 6 aprile 2021, saranno consultabili su www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. (Com)