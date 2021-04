Cipro: presidente Anastasiades, piani turchi per due Stati non si concretizzeranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani della Turchia per la creazione di due Stati a Cipro non si concretizzeranno in quanto si tratta di una soluzione inaccettabile. Lo ha dichiarato il presidente cipriota, Nikos Anastasiades, in un'intervista all'emittente televisiva greca "Ert". Anastasiades ha ribadito la determinazione di Nicosia a prendere parte alla conferenza informale di Ginevra sulla questione cipriota, organizzata dall'Onu dal 27 al 29 aprile nel formato 5+1 (Grecia, Turchia, Regno Unito e le due comunità di Cipro + le Nazioni Unite), "per un dialogo costruttivo che creerà le prospettive per continuare i negoziati su una soluzione al problema di Cipro dal punto in cui si erano fermati a Crans Montana nel 2017". "Abbiamo raggiunto una serie di convergenze, le questioni relative alle autorità legislative e giudiziali sono state concordate", ha affermato il presidente cipriota, osservando tuttavia che questioni significative sono ancora pendenti come quella delle proprietà e della presenza delle truppe straniere nell'isola. (segue) (Res)