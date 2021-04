Corea del Nord: Giappone proroga di due anni il blocco totale degli scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha deciso oggi, 6 aprile, di prorogare di due anni le sanzioni unilaterali imposte alla Corea del Nord, che includono il blocco totale di tutti gli scambi commerciali. La proroga delle sanzioni, tesa a mantenere la pressione diplomatica ed economica su Pyongyang, nel tentativo di bloccarne i programmi balistico e nucleare, è stata approvata dal governo del primo ministro Yoshihide Suga prima della scadenza del provvedimento, il 13 aprile prossimo. Tra le altre cose, il provvedimento vieta l'attracco in Giappone a tutte le navi registrate in Corea del Nord, e alle navi che abbiano fatto scalo in un porto nordcoreano. Il Giappone ha varato sanzioni unilaterali a carico della Corea del Nord nel 2006, bandendo dapprima le importazioni e l'attracco di navi; nel 2009 Tokyo ha proibito anche le esportazioni verso il vicino Paese asiatico. (Git)