Russia: quota investimenti esteri nel debito statale scesa al livello di sei anni fa

- La quota di investimenti esteri in obbligazioni statali federali della Russia è scesa al di sotto del 20 per cento per la prima volta dall'agosto 2015. Questo quanto emerge dai dati contenuti in un rapporto della banca Vtb Capital. La causa principale è l'aumento della vendita, dovuta alla minaccia di sanzioni e ai grandi acquisti di obbligazioni da parte delle banche statali, che diluiscono la quota dei "non residenti". Alla fine di marzo, gli investimenti di non residenti sono diminuiti di circa 123 miliardi di rubli (1,36 miliardi), il calo più forte dall'aprile 2020, secondo Vtb Capital. In una sola settimana, dal 26 marzo al 2 aprile, gli investimenti esteri nel debito nazionale russo sono diminuiti di 74,6 miliardi di rubli (82,7 milioni di euro); due terzi di questo volume ricadono nell'ultimo giorno del mese. Ciò è probabilmente "dovuto al ribilanciamento dei portafogli sulla base dei risultati dei trimestri", osserva Vtb Capital. La Banca Centrale pubblicherà le statistiche ufficiali sugli investimenti in obbligazioni statali dei non residenti nella seconda metà di aprile.(Rum)