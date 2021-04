Terremoto: Toti su L'Aquila, l'Italia non dimentica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un fascio di luce blu verso il cielo per ricordare le 309 vittime del terribile terremoto che 12 anni fa devastò l’Aquila. L’Italia non dimentica, anche in questi momenti di emergenza, e sempre ricorderà chi non c’è più e le famiglie che quella notte hanno perso tutto". Lo scrive sui social il presidente della Liguria e leader di Cambiamo, postando la foto del fascio luminoso blu acceso ieri in Piazza Duomo a L’Aquila. (Rin)