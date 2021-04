Sicurezza: frodi informatiche, 12 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inganno, scoperto dagli specialisti della Polizia postale di Treviso, è consistito nell’accedere con sofisticate strategie informatiche ad un indirizzo di posta elettronica aziendale e, dopo un’accurata opera di riprogrammazione delle impostazioni ad opera dei cyber criminali, questi si sono sostituiti all’azienda denunciante e, al momento del pagamento delle fatture hanno invitato la partner commerciale indonesiana ad effettuare i pagamenti su conti correnti bancari appositamente creati per impossessarsi del “bottino”. Le complesse attività investigative hanno permesso di ricostruire, in maniera certosina, l’organigramma dell‘organizzazione criminale che ruota intorno ad un gruppo di matrice nigeriana gravitante in diverse parti del paese. Sono state ricostruite le transazioni commerciali e la rete capillare di money-laundering realizzata per far perdere le tracce delle somme illecitamente sottratte. La tempestività dell’intervento ha anche consentito di bloccare e recuperare somme per circa 50.000 euro. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate numerose carte di credito e telefoni cellulari utilizzati per il raggiro e le evidenze emerse hanno fornito ampi riscontri alle ipotesi investigative ampliando i quadri probatori a carico degli indagati. (Ren)