Russia-Usa: fonti stampa, incontro fra Lavrov e Kerry a Nuova Delhi

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, hanno tenuto un breve incontro a Nuova Delhi. È quanto riferito da una fonte citata dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. L'incontro si è svolto nell'hotel dove alloggiavano Lavrov e Kerry, entrambi in visita a Nuova Delhi. “Le parti hanno discusso dell'agenda relativa al clima”, ha detto la fonte. Il ministro degli Esteri russo è arrivato ieri sera a Nuova Delhi in visita di lavoro, mentre Kerry si trova nella capitale indiana per i preparativi di un vertice virtuale sul clima. Lo scorso febbraio, Lavrov e Kerry hanno tenuto una conversazione telefonica, durante la quale hanno discusso dell'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima. (Rum)