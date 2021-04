Covid: de Magistris, disastro piano vaccinale in Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La zona rossa in Calabria è ancor più amara che altrove perché trova il suo precipuo fondamento nello smantellamento del sistema sanitario pubblico e nel disastro del piano vaccinale". Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria. "Nonostante l’abnegazione del personale sanitario e dei volontari - prosegue - il popolo calabrese paga un prezzo altissimo per colpa di un Governo incapace di coordinare gli interventi a livello nazionale e per colpa di una classe politica regionale assolutamente inidonea a gestire l’ordinario figuriamoci una pandemia. La lotta per i propri diritti è un dovere costituzionale e noi saremo dalla parte delle persone vittime di queste condotte indegne che mettono in pericolo la salute delle persone e pongono sull’orlo di una tragedia economica annunciata una Regione già piegata da tanti problemi. Quanto da ultimo accaduto ieri a Vibo Valentia dimostra l’assoluta mancanza di rispetto della dignità dei calabresi da parte del Governo, attraverso la gestione commissariale, e della Regione a guida Lega".(Ren)