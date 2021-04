Decreto Covid: Occhiuto, FI chiede tagliando per riaperture mirate prima di fine aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in guerra e non possiamo risparmiare sulle munizioni. Trecentomila imprese sono morte nel 2020 e chissà quante altre chiuderanno nel 2021. Per questo vogliamo che ci siano nuovi scostamenti di 20 miliardi di euro ogni mese". Così Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Il Giornale". "Si tratta di nuovo debito, ma se spendiamo di più salviamo il sistema economico e potremo ripagare il debito appena ripartirà l'economia, alla fine della campagna di vaccinazioni. Se lasciamo che le imprese muoiano, invece, non riusciremo a pagare il debito che abbiamo", spiega. "Per questo chiediamo anche che la prossima settimana ci sia un tagliando al dl Covid per valutare, laddove possibile, riaperture mirate prima della fine di aprile". E' necessario "investire nei settori che hanno sofferto di più: turismo, ristorazione e produzioni agricole di eccellenza che hanno come acquirenti solo i ristoratori. Bisogna intervenire sul dl Sostegni per favorire la liquidità delle imprese, con prestiti da restituire in 15 anni e non in 6, perché possano pagare dipendenti e fornitori", conclude Occhiuto. (Rin)