Romania: Covid, premier Chicu promette allentamento misure a partire dal primo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania si assisterà ad un allentamento delle misure restrittive anti Covid a partire dal primo giugno prossimo. Lo ha annunciato il primo ministro romeno, Florin Citu, in una conferenza stampa. "La vaccinazione è l'unica soluzione per ripristinare la normalità e riaprire l'economia", ha sottolineato il premier, spiegando che verranno allentate parecchie restrizioni. "Ma fino a quel punto, va accelerata la campagna vaccinale", ha detto ancora Citu. Il primo ministro ha inoltre annunciato che la Romania avrà le dosi necessarie per vaccinare 10 milioni di persone entro fine luglio. (Rob)