Cina-Giappone: ministro Esteri Wang, Tokyo guardi a sviluppo della Cina con più ottimismo

- Il Giappone dovrebbe guardare allo sviluppo della Cina con più ottimismo. Lo ha detto lunedì 5 aprile il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi, nel corso della conversazione telefonica con l'omologo giapponese Toshimitsu Motegi. Durante il colloquio in vista del vertice Usa-Giappone della prossima settimana, Wang ha anche affermato che "i fatti dimostrano quanto lo sviluppo della Cina sia un fattore rilevante per la stabilità internazionale e, per il Giappone, un'importante opportunità per lo sviluppo economico a lungo termine". La Cina, consapevole dei suoi obblighi internazionali, "sostiene l'Organizzazione delle nazioni unite (Onu) e il diritto internazionale, sostiene fermamente il vero multilateralismo e la salvaguarda della giustizia", ha evidenziato il ministro Wang. Inoltre, chiarendo la posizione politica di Pechino, Wang ha ribadito che "la Cina non interferisce negli affari interni di altri Paesi, né consente ad altri Paesi di interferire nei propri affari interni". Wang ha anche affermato che "tutti i Paesi hanno diritto a scegliere un percorso di sviluppo adatto alle proprie condizioni nazionali. Bisognerebbe gestire in autonomia gli affari interni e cooperare insieme per affrontare le sfide globali comuni". (Cip)