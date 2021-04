Covid: Diociaiuti (Fisascat-Cisl), problema lavoratori dei supermercati affrontato con superficialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giusto che venga vaccinato prima il personale sanitario e poi le persone anziane e fragili, ma ci deve essere un po’ di buon senso: dalla prima serrata tutti i supermercati sono rimasti aperti, c’era chi andava al supermercato solo per fare un giro e in quel momento i lavoratori erano protetti solo da un pannello di plexiglass e dalla mascherina. Così Stefano Diociaiuti, segretario generale Fisascat-Cisl, intervenuto oggi ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “Non è stato preso in considerazione il lavoro di questi cassieri e commessi del food: nel momento in cui ci sono persone che stanno a contatto con così tante persone credo sia opportuno ragionare con buonsenso sulla possibilità di vaccinare questi lavoratori, per evitare che i contagi possano far chiudere i supermercati”, ha detto, aggiungendo che “allarma la superficialità con cui è stato affrontato questo problema”. Sulle chiusure a Pasqua e Pasquetta, il segretario generale ha spiegato che “se il settore è sempre stato aperto, nel momento in cui c’è la possibilità di far riposare un po’ i lavoratori e ridurre il rischio di contagio bisognava farlo”. “Se il food deve essere sempre aperto va bene, ma che almeno ci sia l’attenzione sul rispetto delle norme: non c’è la possibilità di fare tamponi ogni settimana o fare un turnover equilibrato, ed è difficile ragionare con aziende che hanno come unica preoccupazione quella del profitto”, ha concluso. (Rin)