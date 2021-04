Cina: Covid, la città di Ruili avvia la seconda campagna di test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Ruili, nello Yunnan della Cina sudoccidentale, ha lanciato oggi, 6 aprile, la seconda campagna di test sugli acidi nucleici che coinvolgerà tutti i residenti della città. "In città si segnalano 15 nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente e cinque nuovi casi asintomatici", ha dichiarato lunedì la Commissione sanitaria provinciale dello Yunnan su "China Daily". La città di Ruili ha aggiunto tre aree ad alto rischio e tre a medio rischio per il contenimento di una seconda ondata di Covid-19. Le autorità locali hanno lanciato una campagna di test sugli acidi nucleici in tutta la città il 31 marzo e hanno esortato i residenti a osservare la quarantena domestica. (Cip)