Lavoro: Istat, a febbraio 945mila occupati in meno in un anno

- A febbraio gli occupati sono sostanzialmente stabili rispetto a gennaio, mentre scendono lievemente i disoccupati e gli inattivi. Così l'Istat nella nota relativa a occupati e disoccupati. L’occupazione è stabile sia tra le donne sia tra gli uomini, cresce tra i dipendenti permanenti e gli under 35, mentre scende tra i dipendenti a termine, gli autonomi e chi ha almeno 35 anni. Stabile anche il tasso di occupazione, pari al 56,5 per cento. A febbraio il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-0,3 per cento rispetto a gennaio, pari a -9mila unità) riguarda gli uomini e gli under50, tra le donne e le persone con 50 anni o più si osserva un leggero aumento. Il tasso di disoccupazione scende al 10,2 per cento (-0,1 punti) e tra i giovani al 31,6 per cento (-1,2 punti). Diminuisce lievemente anche il numero di inattivi (-0,1 per cento rispetto a gennaio, pari a -10mila unità) per effetto, da un lato, della diminuzione tra le donne e chi ha almeno 25 anni e dall’altro della crescita tra gli uomini e i 15-24enni. Il tasso di inattività è stabile al 37,0 per cento. Il livello dell’occupazione nel trimestre dicembre 2020-febbraio 2021 è inferiore dell’1,2 per cento rispetto a quello del trimestre precedente (settembre-novembre 2020), con un calo di 277mila unità. (segue) (Ren)