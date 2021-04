Lavoro: Istat, a febbraio 945mila occupati in meno in un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le rilevazioni dell'Istat, nel trimestre aumentano sia le persone in cerca di occupazione (+1,0 per cento, pari a +25mila), sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,3 per cento, pari a +183mila unità). Le ripetute flessioni congiunturali dell’occupazione - registrate dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino a gennaio 2021 - hanno determinato un crollo dell’occupazione rispetto a febbraio 2020 (-4,1 per cento pari a -945mila unità). La diminuzione coinvolge uomini e donne, dipendenti ( 590mila) e autonomi ( 355mila) e tutte le classi d’età. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di 2,2 punti percentuali. Nell’arco dei dodici mesi, crescono le persone in cerca di lavoro (+0,9 per cento, pari a +21mila unità), ma soprattutto gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+5,4 per cento, pari a +717mila). (Ren)