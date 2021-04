Roma: Figliomeni (Fd'I), attenuare disagi al commercio con proroga apertura varchi ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante Roma sia stata fiaccata duramente dalla crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, soprattutto nelle aree turistiche della Capitale, la sindaca Raggi ed i suoi assessori hanno ritenuto di disporre l'accensione dei varchi elettronici a partire da domani e questo nonostante l'assenza di turisti e, in generale, della presenza negli uffici che ha portato ad una desertificazione commerciale come già denunciato più volte dalle rappresentanze di categoria. Auspichiamo che la vicinanza espressa, nei suoi recenti auguri pasquali, dalla Raggi a chi si trova in difficoltà possa concretizzarsi nei fatti già oggi con l'approvazione della mozione di Fratelli d'Italia". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Qualora non venisse approvato il nostro provvedimento, che chiede di spegnere i varchi della ztl, il M5s darebbe il colpo di grazia a tante attività che, nonostante tutto e le mille difficoltà, continuano a portare avanti il loro lavoro. I commercianti e le partite iva in genere non possono essere ulteriormente penalizzati anche delle misure del governo che purtroppo continua nella direzione di quello precedente visto che, a parte le chiusure indiscriminate, sono un miraggio anche gli adeguati indennizzi", conclude la nota.(Com)