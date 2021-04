Infrastrutture: prolungati oggi a Kinshasa i colloqui sulla Grande diga etiope della Rinascita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del dialogo avvenuto nel fine settimana in Congo, il ministro etiope dell'Acqua, dell'irrigazione e dell'elettricità Seleshi Bekele ha sostenuto che la diga Gerd inizierà a generare energia entro pochi mesi: "questo sarà l'anno in cui la Grande diga etiope della Rinascita inizierà a generare energia con le due turbine", ha detto nel suo intervento. Da parte sua Tshisekedi ha esortato i rappresentanti dei governi presenti "a lanciare una nuova dinamica" di confronto. "La dimensione umana deve essere al centro di questi negoziati tripartiti", ha detto Tshisekedi aprendo l'incontro, chiedendo "a tutti voi di ricominciare da capo, di aprire una o più finestre di speranza, di cogliere ogni opportunità". Il presidente congolese ha poi accolto con favore la disponibilità dei partecipanti "a cercare insieme soluzioni africane ai problemi africani". Ai colloqui ha partecipato anche l'ambasciatore degli Stati Uniti nella Repubblica democratica del Congo, Mike Hammer. Questo mese i governi di Egitto e Sudan hanno invitato la Rdc - come Paese presidente di turno dell'Unione africana - a guidare gli sforzi per rilanciare i negoziati sul contestato progetto. (Res)