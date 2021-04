Polonia: fonti stampa, Kukiz'15 vicino a collaborazione con PiS e Porozumienie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito polacco Kukiz'15 è pronto a una collaborazione con Diritto e giustizia (PiS) e Porozumienie su progetti chiave. Lo comunica l'agenzia di stampa "Pap". Da alcuni mesi Kukiz'15 sta conducendo colloqui con i rappresentanti dei partiti della maggioranza, escludendo che questi possano concludersi con un ingresso nel gruppo parlamentare di PiS ma affermando di essere alla ricerca di una collaborazione su proposte legislative condivise. Secondo quanto riferisce il deputato di Kukiz'15 Jaroslaw Sachajko, la trattativa con PiS è già a uno stadio avanzato, soprattutto per quanto riguarda la proposta di una legge anticorruzione. Pawel Kukiz, leader della formazione, ha dichiarato in passato a "Pap" che non cerca una collaborazione politica con i partiti che sostengono il governo, bensì "un consenso sul sostegno a progetti comuni". (Vap)