Civitavecchia: controlli anti Covid durante le feste di Pasqua, identificate 600 persone

- Nel fine settimana di Pasqua sono stati efferttuati servizi anti-covid da parte della polizia di Stato nel comune di Civitavecchia e sul litorale di Ladispoli. I servizi hanno visto impegnate 23 pattuglie del commissariato della polizia di Stato di viale della Vittoria, le sezioni operative della Questura di Roma, con la collaborazione della Guardia di finanza e della polizia locale. Controlli svolti con l'impiego di numerose pattuglie, sia appiedate che automontate che hanno identificato 600 persone, controllato 350 veicoli e sanzionato 3 automobilisti per violazioni al codice della strada. Sono stati sanzionati amministrativamente 8 esercizi commerciali per non aver rispettato la normativa vigente attuata per la zona rossa. (Rer)