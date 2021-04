© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che l'Italia debba fare come la Francia e produrre i vaccini in proprio tramite subappalto per fare fronte alle esigenze. Poi a livello Ue bisogna fare pressione politica affinché le case farmaceutiche assolvano agli impegni". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a Rainews24 ribadendo che il vero "problema è la carenza vaccini".(Rin)