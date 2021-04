Regno Unito: governo sceglie linea dura su richieste di salvataggio treno Eurostar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico avrebbe scelto la linea dura a proposito delle richieste di salvataggio avanzate dalla compagnia ferroviaria Eurostar, che gestisce i collegamenti tra Londra, Bruxelles e Parigi. Secondo quanto riporta il "Financial Times", il governo ritiene che la compagnia dovrebbe rivolgersi ai propri azionisti per cercare una ricapitalizzazione. Le difficoltà di Eurostar nascono dal collasso della domanda di spostamenti tra le tre capitali dovuto alla pandemia, ma la posizione del governo britannico, secondo fonti del quotidiano, sarebbe che "la struttura ferroviaria e il tunnel (l'Eurotunnel) sono lì, e qualcuno li prenderebbe anche se la compagnia fallisse". La compagnia ha 400 milioni di sterline (470 milioni di euro) in prestiti in scadenza a giugno, i quali sono tuttavia estensibili e rinegoziabili. (segue) (Rel)