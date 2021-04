Regno Unito: governo sceglie linea dura su richieste di salvataggio treno Eurostar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico passeggeri tra l'Ue e il Regno Unito è calato del 95 per cento rispetto a marzo 2020. Il Regno Unito ha venduto la propria quota in Eurostar nel 2015, lasciando di fatto il governo francese con una maggioranza del 55 per cento nella proprietà della compagnia, attraverso l'azienda ferroviaria posseduta dallo Stato Sncf, e al governo belga il 5 per cento della proprietà. Secondo Londra, la responsabilità per il salvataggio spetterebbe quindi al governo francese e agli investitori privati, ma Parigi si è dimostrata sinora riluttante a fare il primo passo in tal senso, credendo che la mossa le farebbe perdere potere negoziale. (Rel)