Covid: in centro vaccinale polizia di Stato via Magnasco 10 mila somministrazioni a fragili in 40 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro vaccinale della polizia di Stato di Via Magnasco dallo scorso 15 febbraio ha aperto le porte alla popolazione dei più “fragili”. "Grande impegno e dedizione, tanto entusiasmo ed energia hanno permesso di raggiungere l’importante traguardo di 10.000 vaccinazioni, dedicate ad un’utenza che sa ripagare, con immenso affetto e riconoscenza, il lavoro svolto", si legge in una nota della polizia di Stato. Le vaccinazioni nel centro sono state effettuate dai sanitari della Asl Roma 2. "Un'esperienza unica per il personale della polizia di Stato che, anche in questo momento di emergenza sanitaria, sta dimostrando la sua vicinanza alla popolazione attraverso un’attività fatta non solo di vaccinazione, ma anche di sorrisi, conforto e piccoli gesti quotidiani per esserci sempre". (Com)