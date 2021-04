Spagna: a marzo 401 mila lavoratori in meno su base annua per crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo l'Istituto di previdenza sociale spagnolo (Sepe) ha registrato 70.790 contribuenti in più rispetto al mese precedente, ma gli affiliati sono circa 401 mila in meno comparati a quelli dello stesso periodo 2020 durante le prime fasi della pandemia del coronavirus. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", è quanto emerge dai dati resi noti oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), che evidenziano come siano stati recuperati oltre oltre 600 mila dei circa 1 milione di posti di lavoro che erano stati persi nel corso del 2020, principalmente a causa delle chiusure totali disposte dal primo stato di emergenza da parte del governo. A poco più di un anno dalla crisi del Covid-19, il mercato del lavoro continua a mantenere, tuttavia, un saldo negativo con 401 mila disoccupati in più e 743.628 lavoratori che continuano a beneficiare della cassa integrazione straordinaria (Erte). Il numero complessivo di disoccupati in Spagna ha raggiunto quasi 4 milioni di persone (3.949.640). (Spm)