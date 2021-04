Repubblica Ceca: Covid, da fine aprile possibili riaperture di negozi e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine aprile in Repubblica Ceca potrebbero riaprire i negozi e i dehors dei ristoranti. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Jan Hamacek, in un'intervista al quotidiano "Mlada fronta Dnes". Hamacek ha precisato comunque che si tratta di affermazioni personali e che il calendario degli allentamenti delle misure restrittive contro il coronavirus è ancora da definire da parte del ministero della Sanità. Il ministro ha anche confermato quanto detto recentemente dal premier, Andrej Babis, ovvero che il governo non intende chiedere nuove proroghe dello stato di emergenza. Quello attualmente in vigore è stato indetto il 5 ottobre 2020 e scadrà l'11 aprile. "A quel punto", ha detto Hamacek, "le restrizioni che dipendono dallo stato di emergenza decadranno, ossia le limitazioni alla libertà di movimento, le chiusure dei distretti e il divieto di uscire la sera". Tra il Partito socialdemocratico (Cssd) e Ano restano divergenze sulla riapertura delle scuole. (segue) (Vap)