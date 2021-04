Italia-Libia: presidente del Consiglio Draghi oggi in visita a Tripoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta inoltre aiutando la Libia a ricostruire l’aeroporto internazionale di Tripoli, devastato da ben due guerre (2014 e 2019-20), con l’obiettivo a medio-lungo termine di riprendere i collegamenti aerei con il resto del mondo. Attualmente, infatti, i voli di linea in Libia possono volare al massimo verso Turchia, Tunisia, Egitto, Giordania e Sudan tramite gli aeroporti di Mitiga, a est di Tripoli, e Benina, nella città di Bengasi. Enav, la società italiana di servizi per la navigazione aerea civile, da tempo ha avviato una cooperazione con le autorità libiche per consentire l’erogazione di tutti i servizi per la navigazione aerea volti a garantire la piena operatività. Enav si occupa peraltro anche del training dei controllori del traffico aereo libici, ma lo spazio aereo del Paese nordafricano resta chiuso. L'insediamento a Tripoli di una nuova autorità esecutiva unitaria potrebbe favorire lo sblocco di questa situazione. Il nuovo governo spinge infatti per ripristinare i collegamenti con il resto del mondo, ma per fare questo deve rendere le sue infrastrutture agibili sotto il profilo delle norme di sicurezza internazionali: l'Italia in questo contesto può fornire un aiuto tangibile e apprezzato. (segue) (Res)