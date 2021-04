Germania: Covid, il Saarland avvia l'uscita dal blocco generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Saarland avvia oggi il proprio piano per l'uscita dal blocco generale per il contenimento della pandemia di Covid-19, in vigore in Germania dal 16 dicembre 2020 al 18 aprile prossimo. Si tratta del primo Land ad avviare un progetto pilota per l'abbandono del lockdown, come nota il quotidiano “Handelsblatt”. L'iniziativa, al via nonostante l'aumento dei contagi, prevede la riapertura di musei, teatri, sale da concerto, cinema, palestre e impianti sportivi. Riparte anche il settore della gastronomia, con l'attività limitata al solo servizio all'esterno. Al fine di accedere alle strutture che riaprono, è necessario esibire un test per il coronavirus con esito negativo, che deve essere effettuato non oltre le 24 ore precedenti. All'aperto potranno incontrarsi fino a dieci persone. (segue) (Geb)