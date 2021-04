Germania: Covid, il Saarland avvia l'uscita dal blocco generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per frequentare i ristoranti, senza un test negativo, potranno sedersi ai tavoli soltanto due nuclei abitativi differenti, per un massimo di cinque persone. I minori di 14 anni sono esclusi dal conteggio. Con un test negativo, il limite sale a dieci persone. Secondo “Handelsblatt”, con il “modello Saarland” il governo del Land intende “ridare ai cittadini più libertà”. Al riguardo, il primo ministro dello Stato, Tobias Hans, ha dichiarato: “Dopo un anno di pandemia, dobbiamo pensare a qualcosa di più che chiudere e limitare”. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha aggiunto che, con il piano per le riaperture, “nessuna infezione da coronavirus passerà inosservata” grazie all'aumento dei test. (Geb)