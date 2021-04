Germania: ministra Difesa Kramp-Karrenbauer, Cina è sfida sistemica e strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Germania, la Cina “è e rimarrà un partner commerciale ed economico molto importante”. Inoltre, è impossibile rispondere ai “grandi compiti dell'umanità come il cambiamento climatico senza la Cina”. Allo stesso tempo, il Paese è “anche una sfida sistemica e strategica”. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, nel corso di un'intervista rilasciata al gruppo editoriale “Rnd”. Come evidenziato dall'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), il “trattamento disumano” degli uiguri, la minoranza musulmana dello Xinjiang in Cina occidentale, è “una violazione dei diritti umani elementari”. Per il governo cinese, si tratta di “una questione interna”, con Pechino che “rifiuta ogni discussione critica al riguardo”. Secondo Kramp-Karrenbauer, “ciò contraddice la nostra comprensione di una validità universale dei diritti umani”. La ministra della Difesa tedesca ha, quindi, evidenziato: “Siamo parte del mondo occidentale e dobbiamo garantire che i diritti umani vengano applicati”. (Geb)