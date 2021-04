Covid: Harutyunyan (Cee), in corso colloqui per produzione Sputnik V in Kirghizistan e Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati sulla produzione del vaccino russo contro il Covid-19 Sputnik V in Kirghizistan e Armenia sono entrati in una fase attiva. Lo ha detto Tigran Harutyunyan, vicedirettore della politica industriale della Commissione economica euroasiatica (Cee). "Al momento, in collaborazione con il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), la produzione del vaccino Sputnik V è stata avviata in Kazakhstan”, ha ricordato Harutyunyan. "Data l'elevata pressione sul sistema sanitario dei nostri Paesi, la necessità associata di più dosi di vaccini contro il Covid-19, ci aspettiamo che unire le forze nella lotta contro la pandemia non solo attenuerà i contraccolpi, ma realizzerà anche una sinergia nell’attività di ricerca e nella capacità di produzione dei Paesi dell'unione", ha aggiunto Harutyunyan. (Rum)