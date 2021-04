Covid: oltre 800 mila morti in America latina (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina, dove il 7 marzo 2020 è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono 2.407.159 con 56.471 decessi. Il governo di Alberto Fernandez ha disposto il Distanziamento sociale preventivo e obbligatorio (Dispo) fino al 9 aprile e prolungato fino alla fine del 2021 lo stato di emergenza sanitaria, che rende tra le altre cose possibili interventi straordinari sui prezzi dei farmaci, sull’assunzione di personale sanitario o sulla sospensione dei trasporti. La campagna di vaccinazione è iniziata il 24 dicembre grazie ad un accordo con l’istituto russo Gamaleya per l'approvvigionamento dello “Sputnik V”. Il coronavirus è emergenza anche in Cile, con 1.032.612 casi confermati e 23.677 morti. Da fine marzo, gran parte del paese è tornato nella fase più dura delle restrizioni per limitare un contagio che attacca soprattutto la popolazione più giovane. La campagna vaccinale intrapresa dall’esecutivo dal 3 febbraio viaggia però a un ritmo ritenuto tra i più sostenuti nel mondo. (segue) (Abu)