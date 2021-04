Kuwait: Banca centrale stima crescita attività economiche nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale del Kuwait, Mohammed al Hashel, stima che le attività economiche nel Paese ricominceranno a crescere durante l’anno corrente. In un’intervista alla rivista “The Banker”, pubblicata ieri, il governatore stima tuttavia che “il ritorno delle cose allo stato pre-pandemico richiederà qualche tempo”. Secondo Al Hashel, “le banche kuwaitiane sono in una situazione comoda che permette loro di affrontare questa crisi, perché l’attuale tasso di copertura dei prestiti al 222 per cento fornisce le risposte necessarie ad affrontare qualsiasi potenziale shock”. (Res)