Siria: esplode mina a nord di Palmira, un morto e un ferito

- Un civile è rimasto ucciso, e un altro è stato ferito, a seguito della detonazione di una mina nella località di Bouira, lungo la strada di Jabal Abu Rujmain, a nord di Palmira, in Siria. Secondo l’agenzia di stampa siriana “Sana” la mina è esplosa mentre i due uomini, rispettivamente di 32 e 35 anni, raccoglievano tartufi nell’area, situata a circa 40 chilometri dalla città. Secondo l’agenzia la mina era stata piazzata in precedenza dallo Stato islamico (Is). (Res)