Libano: esperti, necessario demolire silos di grano al porto di Beirut

- Una sezione dei silos di grano, già semi-distrutti, che hanno assorbito buona parte della devastante esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020 dovrà essere demolita, perché instabile e pericolosa. Lo afferma la compagnia svizzera Amann Engineering, che dopo aver fornito assistenza nella scansione laser degli edifici ha definito la sezione in questione “una struttura instabile e mobile”. “La nostra raccomandazione è che si proceda con la decostruzione di questo blocco”, si legge in un rapporto della compagnia. “Nuovi silos dovranno essere costruiti in altra località”, prosegue il rapporto. (Res)