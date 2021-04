Siria: Ong, milizie filo-iraniane ricevono nuovo carico di armi dall’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un carico di armi, trasportate a bordo di quattro camion e comprendente missili a corto e medio raggio destinati a milizie filo-iraniane, è entrato ieri mattina in territorio siriano dall’Iraq, tramite un valico di confine illegale nei pressi della città di Al Bukamal. Lo riferiscono fonti citate dall’Osservatorio siriano dei diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Secondo la Ong, il contenuto di due dei quattro camion è stato trasferito in magazzini appartenenti alle brigate afgane Fatemiyoun, nel distretto di Ayyash, nell’ovest della provincia di Deir ez-Zor, mentre i due veicoli rimanenti hanno proseguito il viaggio in direzione di postazioni di milizie filo-iraniane nell’est della provincia di Raqqa, nel nord della Siria. (Res)