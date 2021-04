Sardegna: nuovi centri vaccinali, entro fine mese 119mila somministrazioni a settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi centri vaccinali a Quartu Sant'Elena ed Oristano ed un un'obiettivo ambizioso: arrivare a 17mila immunizzazioni giornaliere, 119mila a settimana. La Sardegna accelera sulle vaccinazioni anti-Covid arrivando a registrare l'83 per cento delle dosi somministrate su quelle ricevute. Nell'ultima settimana l'isola ha raggiunto il picco delle 9mila inoculazioni in un unico giorno. Aumentano le strutture per la vaccinazione e le forze in campo grazie agli accordi con i medici di base, i medici della continuità assistenziale e gli specialisti ambulatoriali, con la possibilità di un'implementazione con l'ingresso nella campagna degli odontoiatri e dei farmacisti. Attualmente circa ottanta, nell'isola, i punti di somministrazione nei centri ospedaliere e territoriali. (segue) (Rsc)