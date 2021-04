Sardegna: nuovi centri vaccinali, entro fine mese 119mila somministrazioni a settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo potenziando la nostra capacità – ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas – con l'attivazione di nuovi hub, e si lavora per garantire la loro operatività fino a 16 ore al giorno. Sono già sei quelli in funzione, a Nuoro, Sassari, Alghero, Olbia e due a Cagliari. Questa settimana prevediamo l'apertura di altre strutture, tra queste gli hub di Quartu (al Palazzetto dello sport) e Oristano. Proseguiremo con soluzioni che ci consentiranno di rendere sempre più capillare la campagna sul territorio. Entro la metà di aprile puntiamo a viaggiare su una media di 12mila somministrazioni al giorno, per una quota settimanale di 84mila inoculazioni e per la fine di aprile contiamo di arrivare al traguardo delle 17mila somministrazioni giornaliere per 119mila alla settimana". (segue) (Rsc)