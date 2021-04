Sardegna: la Regione riprogramma risorse per 11 milioni a favore del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione interviene con risorse proprie per coprire gli interventi compresi nella Strategia Nazionale Aree Interne (Snai) in favore dell'Alta Marmilla. Lo ha deciso la giunta regionale su proposta dell'assessore della Programmazione e Bilancio Giuseppe Fasolino che ha individuato, nell'ambito delle risorse dedicate alla programmazione territoriale, le linee di finanziamento per interventi ritenuti strategici, per un importo complessivo di 11.685.667 euro. "Interveniamo con una misura di garanzia che consente di accelerare l'attuazione di interventi utili per arginare lo spopolamento, frenare l'esodo giovanile e garantire il futuro delle zone interne. La Regione è impegnata a pianificare, di concerto con i territori e sulla base di azioni condivise, nuove linee di sviluppo in grado di contrastare la desertificazione e il declino di aree che riteniamo fondamentali per il futuro della Sardegna", ha detto il presidente della Regione Christian Solinas. (segue) (Rsc)