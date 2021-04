India: Bengala Occidentale, in corso terza fase elezioni assemblea legislativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso la terza fase delle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Bengala Occidentale. La prima si è svolta il 27 marzo con un’affluenza dell’84,63 per cento e la seconda il primo aprile con un’affluenza dell’80,43 per cento. Le prossime si svolgeranno il 10 aprile e poi il 17, il 22, il 26 e il. Urne aperte anche nell’Assam, per l’ultima delle tre fasi previste (dopo quelle del 27 marzo e del primo aprile). Inoltre nella stessa giornata, in un’unica fase votano anche gli Stati del Kerala e del Tami Nadu e il Territorio di Pondicherry. Per tutti lo scrutinio è stato fissato al 2 maggio. Nell’assemblea bengalese, di 294 seggi, la maggioranza assoluta, con 209 seggi, è dell’All India Trinamool Congress (Tmc) di Mamata Banerjee. Le principali forze all’opposizione sono il Partito del popolo indiano (Bjp) con 27 seggi, il Congresso nazionale indiano (Inc) con 23 e il Partito comunista d’India marxista (Cpim) con 19. La leader dell’esecutivo uscente ha l’appoggio del Rashtriya Janata Dal (Rjd), del Partito socialista (Sp), dello Shiv Sena (Ss), del Partito nazionalista del Congresso (Ncp) e del Jharkhand Mukti Morcha (Jmm). C’è poi un’alleanza formata dal Congresso, dal Fronte di sinistra e dal Fronte laico indiano (Isf). Tra i sondaggi di questa settimana, due danno in vantaggio lo schieramento guidato dal Tmc: C-Voter gli attribuisce tra 152 e 168 seggi e Cnx tra 104 e 120. Altri due vedono in testa Bjp e alleati: India News - Jan Ki Baat con 150-162 seggi e India TV- Peoples Pulse con 183. (segue) (Inn)