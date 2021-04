India: Bengala Occidentale, in corso terza fase elezioni assemblea legislativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader dell’esecutivo uscente ha l’appoggio del Rashtriya Janata Dal (Rjd), del Partito socialista (Sp), dello Shiv Sena (Ss), del Partito nazionalista del Congresso (Ncp) e del Jharkhand Mukti Morcha (Jmm). Le principali forze all’opposizione sono il Partito del popolo indiano (Bjp) con 27 seggi, il Congresso nazionale indiano (Inc) con 23 e il Partito comunista d’India marxista (Cpim) con 19. C’è poi un’alleanza formata dal Congresso, dal Fronte di sinistra e dal Fronte laico indiano (Isf). Tra i sondaggi di questa settimana, due danno in vantaggio lo schieramento guidato dal Tmc: C-Voter gli attribuisce tra 152 e 168 seggi e Cnx tra 104 e 120. Altri due vedono in testa Bjp e alleati: India News - Jan Ki Baat con 150-162 seggi e India TV- Peoples Pulse con 183. (segue) (Inn)