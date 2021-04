Business news: Russia-Venezuela, Rostec pronta a garantire sicurezza degli impianti petroliferi venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Rostec e il Venezuela hanno deciso di cooperare per garantire la sicurezza delle infrastrutture petrolifere nel Paese latinoamericano. Lo ha reso noto la società statale russa, precisando che la cooperazione è possibile in vari settori: la sicurezza industriale, la protezione contro gli attacchi informatici, la fornitura di attrezzature antincendio. "Nell'ambito della riunione dei copresidenti della commissione intergovernativa di alto livello russo-venezuelana, è stata presa la decisione di promuovere i prodotti civili delle imprese appartenenti alla corporazione statale Rostec in Venezuela", ha riferito la società russa. (Res)