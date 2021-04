Usa: riforma elettorale, la Major League Baseball boicotta la Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Major League Baseball (Mlb), massima lega professionistica statunitense del baseball, ha annunciato che trasferirà il suo annuale All-Star Game da Atlanta, in Georgia, a Denver, nel Colorado. "Ho deciso che il modo migliore di dimostrare i valori del nostro sport sia di trasferire l'All-Star Game di quest'anno e la Mlb Draft", ha dichiarato il Commissario della categoria, Robert Manfred Junior. "La Major League Baseball sostiene con forza il diritto di voto per tutti i cittadini americani, e si oppone alle restrizioni di qualunque genere alle urne", ha affermato Junior. L'annuncio dà seguito alla decisione dell'Mlb di boicottare lo Stato della Georgia, dopo l'approvazione della contestatissima legge elettorale promossa dall'assemblea legislativa di quello Stato a seguito delle elezioni presidenziali dello scorso novembre. La riforma, che il presidente Usa Joe Biden ha paragonato più volte addirittura alle leggi Jim Crow - le norme segregazioniste in vigore in alcuni Stati Usa sino al 1964 - irrigidisce i criteri per il voto postale e per corrispondenza, vincolandolo all'esibizione di documenti d'identità fotografici. Altre accuse mosse da Biden e dai Democratici, invece, sembrano non corrispondere ai dettami inclusi nel testo di legge: in particolare, gli elettori dello Stato già in fila per il voto potranno esprimere le loro preferenze anche dopo l'ora di chiusura dei seggi, e fornire acqua a quanti attendono in fila sarà ancora possibile, tranne a organizzazioni politiche di parte. Nelle ultime settimane, l'approvazione della riforma elettorale ha innescato una vasta campagna di boicottaggio della Georgia, che in aggiunta alla politica e a istituzioni di area progressista ha interessato anche grandi aziende come Delta Airlines e Coca Cola. La Mlb ha annunciato lo scorso fine settimana il trasferimento di alcuni dei suoi eventi principali in altri Stati: Atlanta e lo Stato del Colorado, in particolare, sono governati dai Democratici, e si aggiudicano così un evento caratterizzato da un importante indotto economico. (Nys)