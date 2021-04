Corea del Nord: Pyongyang annuncia che non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato organizzatore delle Olimpiadi estive di Tokyo ha annunciato il 22 marzo che in occasione dei Giochi non sarà accettato in linea di principio alcun volontario straniero, come misura precauzionale per contenere la propagazione del coronavirus. L'amministratore delegato del comitato organizzatore, Toshiro Muto, ha però precisato che si valuterà se consentire l'accesso di volontari stranieri che dispongano di competenze specifiche utili a garantire il corretto svolgimento dei Giochi. Secondo funzionari citati dall'agenzia di stampa "Kyodo", tale eccezione potrebbe interessare in tutto circa 500 volontari stranieri, cui l'ingresso in Giappone verrà consentito tramite appositi permessi speciali. Tali permessi riguarderanno ad esempio persone con competenze linguistiche specifiche. "E' una decisione dolorosa, ma abbiamo dovuto sancire questa svolta", ha dichiarato Muto nel corso di una conferenza stampa. "Un ulteriore ritardo avrebbe causato ulteriore confusione". L'ad del comitato organizzatore ha spiegato che sino ad ora il Giappone aveva registrato 2.300 stranieri residenti all'estero come volontari per le Olimpiadi. (Git)