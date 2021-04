Giappone: la Marina Usa ha effettuato manovre in acque rivendicate dal Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare degli Stati Uniti ha effettuato una operazione cosiddetta di "libertà di navigazione" in acque territoriali giapponesi a Sud-ovest dell'Arcipelago del Giappone, contestando di fatto le rivendicazioni di Tokyo su quelle acque. Lo ha reso noto la Settima flotta della Marina militare Usa, precisando che la manovra si è svolta lo scorso 15 dicembre, ed ha coinvolto la nave logistica Alan Shepard presso lo stretto di Tsushima, tra la pendice meridionale di Kyushu - una delle quattro maggiori isole del Giappone - e la Corea del Sud. La Alan Shepard ha effettuato "normali operazioni in acque territoriali per contrastare rivendicazioni marittime eccessive e preservare l'accesso alle vie marittime governate dal diritto internazionale". Tale comunicato è in aperto contrasto con le rivendicazioni territoriali del Giappone, che sostiene di aver tracciato i limiti delle proprie acque territoriali adottando "alla lettera" i criteri della Convenzione sul diritto del mare delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti ritengono invece che nell'area sia più adatto limitare le acque territoriali alle acque basse della placca continentale attorno alle isole. (Git)