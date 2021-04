Usa: senatore democratico Manchin contrario all'aumento della tassazione sulle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Joe Manchin, emerso come ago della bilancia al Senato federale Usa, dove i Democratici controllano una maggioranza di appena 50 voti più quello della vicepresidente Kamala Harris, si è detto contrario all'aumento della tassa sul reddito delle imprese al 28 per cento, come previsto dalle disposizioni contenute nel vasto piano per le infrastrutture da 2.250 miliardi di dollari promosso dalla Casa Bianca. Manchin ha dichiarato ieri, 5 aprile, che sosterrebbe un aumento dell'aliquota sino a non oltre il 25 per cento. "Il disegno di legge per come è oggi va cambiato", ha detto il senatore nel corso di una intervista radiofonica, avvertendo che "Senza il mio appoggio, (il piano infrastrutturale) non va da nessuna parte". Manchin ha anche affermato che l'intenzione del presidente Joe Biden di aumentare l'imposta sul reddito delle imprese dal 21 al 28 per cento desta la preoccupazione di altri senatori democratici, che pure hanno deciso di non dar voce pubblicamente alle loro perplessità. "Non si tratta solo di me", ha detto Manchin. "Ci sono altri sei o sette democratici che sono molto perplessi. Dobbiamo essere competitivi, su questo punto non possiamo essere avventati", ha aggiunto il senatore. (segue) (Nys)