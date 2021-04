Germania: i negazionisti del Covid si stanno radicalizzando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si radicalizzano in Germania i negazionisti del coronavirus e quanti si oppongono alle norme anticontagio in vigore nel Paese: “il 10 per cento è formato da estremisti di destra”. A lanciare l'avvertimento è il ministro dell'Interno del Nordreno-Vestfalia, Herbert Reul. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i negazionisti della pandemia si raccolgono nel movimento Querdenken, ossia Pensiero laterale. Si tratta di estremisti di destra, nostalgici del Reich tedesco, sostenitori delle teorie del complotto, oppositori dei vaccini, adepti dei culti millenaristi e New Age, seguaci dell'esoterismo, figli dei fiori e fautori delle medicine alternative. Non mancano esponenti, membri e simpatizzanti di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalcosnervatore che raccoglie consensi anche nella destra radicale. (Geb)