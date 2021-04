Business news: Uruguay, Banca mondiale corregge al ribasso stime crescita, nel 2021 pil al +3,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale (Bm) ha aggiornato le previsioni di crescita dell'Uruguay per il 2021, portandole dal +4,2 per cento ipotizzato a gennaio, al +3,4 contenuto nel rapporto "Renewing the Growth". Le proiezioni sul medio termine della Bm indicano per l'Uruguay una crescita del +3,1 per cento nel 2022 e del +2,5 per cento nel 2023. Le stime per il paese rioplatense, pur al ribasso, sono in linea con le previsioni complessive della Bm per la regione, la cui crescita è proiettata al +4,4 per cento nel 2020. "Nonostante una contrazione del pil del 5,8 per cento nel 2020, l'Uruguay è pronto per un rimbalzo di oltre il 3 per cento nel 2021 e 2022", si legge nel documento. L'istituzione multilaterale giudica inoltre positivamente l'impegno del governo nel mantenere la sostenibilità fiscale riducendo le spese non correlate alla Covid-19 oltre all'adozione di una "regola fiscale". La rete di sicurezza sociale esistente nel paese, secondo la Bm, contribuisce inoltre a proteggere i settori più vulnerabili dalla recessione economica. (Res)