Business news: Cile, Banca mondiale aumenta stima crescita nel 2021 al 5,5 per cento

- La Banca Mondiale (Bm) ha aggiornato le previsioni di crescita del Cile per il 2021, portandole dal +4,5 per cento ipotizzato a gennaio, al +5,5 contenuto nel rapporto semestrale "Renewing the Growth". Le proiezioni sul medio termine della Bm indicano per il Cile una crescita del +3,5 per cento nel 2022 e del +2,5 per cento nel 2023. Due i fattori oggettivi che sosterranno la ripresa dell'economia del Cile nel 2021. Oltre all'alto livello dei prezzi delle materie prime (il rame su tutti), un forte stimolo verrà dal pacchetto di aiuti da 6 miliardi di dollari a imprese e famiglie annunciato di recente dal governo per contrastare la persistente emergenza sanitaria ed economica che affronta il Paese in relazione alla pandemia Covid-19. Il piano presentato la settimana scorsa dal capo di Stato, Sebastian Pinera, si basa su cinque punti: maggior sostegno al reddito delle famiglie; rafforzamento del sostegno alla classe media; protezione dei posti di lavoro; rafforzamento del sostegno alle pmi; miglioramento della copertura sanitaria. (Res)