Business news: Colombia, disoccupazione al 15,9 per cento a febbraio, livello più alto dal 2004

- Il tasso di disoccupazione in Colombia a febbraio è stato del 15,9 per cento, in aumento di 3,7 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo rende noto il Dipartimento nazionale di statistica (Dane). Si tratta del livello più alto dal febbraio 2004. A febbraio 2021 si contano 3,9 milioni di disoccupati nel Paese, 886 mila persone in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Di questi, 798 mila si trovano nelle 13 città e aree metropolitane del Paese. (Res)